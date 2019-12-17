Прокуратура внесла представление главе Хакасии после смерти пенсионера

О бездействии органов социальной службы Абакана, в результате которого 73-летний пенсионер умер в подъезде многоквартирного дома, рассказали в телесюжете "Вести-Хакасия". В прокуратуре сообщили, что лишившийся крова пожилой мужчина почти два месяца проживал на лестнице в подъезде. Работники "Управления социальной поддержки населения Абакана" более 45 дней оказывали ему помощь в восстановлении утраченного паспорта и оформлении медицинского заключения. Не дождавшись гарантированной государством помощи, пенсионер скончался.