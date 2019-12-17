Прокуратура внесла представление главе Хакасии после смерти пенсионера

КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Прокуратура Хакасии внесла представление главе республики Валентину Коновалову об устранении нарушений законодательства после смерти в подъезде пенсионера, не дождавшегося социального жилья, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
О бездействии органов социальной службы Абакана, в результате которого 73-летний пенсионер умер в подъезде многоквартирного дома, рассказали в телесюжете "Вести-Хакасия". В прокуратуре сообщили, что лишившийся крова пожилой мужчина почти два месяца проживал на лестнице в подъезде. Работники "Управления социальной поддержки населения Абакана" более 45 дней оказывали ему помощь в восстановлении утраченного паспорта и оформлении медицинского заключения. Не дождавшись гарантированной государством помощи, пенсионер скончался.
"По факту смерти пенсионера органами следствия проводится доследственная проверка. Также прокурором республики Хакасия главе республики Хакасия - председателю правительства республики Хакасия внесено представление об устранении нарушений законодательства об основах социального обслуживания граждан (на рассмотрении)", - говорится в сообщении.
Прокурорская проверка установила, что региональным законодательством предоставление социальных услуг гражданину в трудной жизненной ситуации, в стационарной или полустационарной формах социального обслуживания, поставлено в зависимость от наличия у него документов, удостоверяющих личность, и медицинского заключения о состоянии здоровья. Пока оформляются документы, такому гражданину жилье не предоставляется.