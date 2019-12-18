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ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
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РИА Новости

ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев

10:50 18.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 дек – РИА Новости. Запрещенная группировка "Исламское государство"* продолжает укрепляться в Афганистане и готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, констатировал в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"За год, прошедший с нашей последней встречи, ситуация в области безопасности в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГИЛ*", - заявил он в Тегеране на встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану.

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Несмотря на недавнюю операцию правительственных сил, в результате которой удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, в Афганистане остается, по разным данным, 2,5-4 тысячи игиловцев*, отметил Патрушев.

"Основные усилия игиловцы* сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев.

Оплот ИГ* находится на востоке Афганистана – там сосредоточено более 1,5 тысячи джихадистов, и новые боевики все прибывают, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан.
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Конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии, констатировал Патрушев.

"Приоритетными целями игиловцев*, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане", - сказал секретарь российского Совбеза.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоАфганистанПакистанТаджикистанСирияНиколай ПатрушевВ мире
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