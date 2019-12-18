ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев

"Основные усилия игиловцы* сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев.