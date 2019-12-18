ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев

"За год, прошедший с нашей последней встречи, ситуация в области безопасности в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГИЛ*", - заявил он в Тегеране на встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану.
"Основные усилия игиловцы* сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев.
"Приоритетными целями игиловцев*, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане", - сказал секретарь российского Совбеза.