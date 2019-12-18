В Петербурге полиция завела дело после ограбления банка

Ранее сообщалось, что инцидент произошел накануне около восьми вечера на улице Савушкина, где двое мужчин похитили деньги под угрозой ножа и "предмета, похожего на автомат". По данным региональных СМИ, ЧП произошло в отделении банка "Восточный".