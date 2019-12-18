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В Петербурге полиция завела дело после ограбления банка
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РИА Новости

В Петербурге полиция завела дело после ограбления банка

10:43 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после разбойного нападения на офис банка в Приморском районе Санкт-Петербурга, где двое мужчин похитили 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел накануне около восьми вечера на улице Савушкина, где двое мужчин похитили деньги под угрозой ножа и "предмета, похожего на автомат". По данным региональных СМИ, ЧП произошло в отделении банка "Восточный".
По данным полиции, злоумышленники "совершили хищение денежных средств в размере 5 миллионов рублей".
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - говорится в сообщении.
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МВД РФЛенинградская областьПриморский районРоссияПроисшествия
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