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В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана пострадали два человека
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РИА Новости

В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана пострадали два человека

10:30 18.12.2019
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи. Архивное фото
Машина скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 18 дек - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.
В среду утром погранслужба Киргизии сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился.
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Вчера, 08:34
Жители Киргизии и Таджикистана забросали друг друга камнями на границе
"Получил ранение военнослужащий внутренних войск МВД КР", - заявили в погранслужбе.
По данным местных жителей, еще одно ранение получил депутат местного сельсовета. "Переговоры между официальными лицами двух стран были приостановлены. В настоящее время каждая из сторон проводит разъяснительную работу среди населения приграничных районов двух государств", - подчеркнули в погранслужбе.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Последний инцидент на границе с применением оружия произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения. Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что она якобы открыла огонь в направлении невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения"
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