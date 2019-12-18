В конфликте на границе Киргизии и Таджикистана пострадали два человека

БИШКЕК, 18 дек - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате конфликта на границе Два человека получили ранения в результате конфликта на границе Киргизии Таджикистана , сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.

В среду утром погранслужба Киргизии сообщила, что на границе с Таджикистаном произошел конфликт с участием 200 человек, жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями. После недолгого затишья конфликт возобновился.

"Получил ранение военнослужащий внутренних войск МВД КР", - заявили в погранслужбе.

По данным местных жителей, еще одно ранение получил депутат местного сельсовета. "Переговоры между официальными лицами двух стран были приостановлены. В настоящее время каждая из сторон проводит разъяснительную работу среди населения приграничных районов двух государств", - подчеркнули в погранслужбе.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.