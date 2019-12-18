В Алтайском крае аграрии приобрели 1258 единиц техники и оборудования

По данным на середину декабря, аграрии Алтайского края приобрели 1258 единиц техники и оборудования. "Экономия при покупке составила 970 миллионов рублей за счет реализации постановления правительства Российской Федерации №1432", - говорится в сообщении.

По-прежнему аграрии проявляют большой интерес к уборочной технике. Из общего числа приобретений на долю зерноуборочных комбайнов приходится шестая часть. Также в этом году аграрии купили 91 трактор разной модификации. Большим спросом пользуется техника, произведенная алтайскими предприятиями сельхозмашиностроения. Отмечается, что 350 единиц из общего числа приобретений этого года - алтайская техника.