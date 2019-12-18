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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-18T10:19+0300
https://ria.ru/20191218/1562517202.html
В Алтайском крае аграрии приобрели 1258 единиц техники и оборудования
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РИА Новости

В Алтайском крае аграрии приобрели 1258 единиц техники и оборудования

10:19 18.12.2019
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© РостсельмашЗерноуборочный комбайн
Зерноуборочный комбайн
© Ростсельмаш
Зерноуборочный комбайн. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Аграрии Алтайского края сэкономили 970 миллионов рублей при покупке отечественного оборудования, сообщила пресс- служба правительства региона.
По данным на середину декабря, аграрии Алтайского края приобрели 1258 единиц техники и оборудования. "Экономия при покупке составила 970 миллионов рублей за счет реализации постановления правительства Российской Федерации №1432", - говорится в сообщении.
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По-прежнему аграрии проявляют большой интерес к уборочной технике. Из общего числа приобретений на долю зерноуборочных комбайнов приходится шестая часть. Также в этом году аграрии купили 91 трактор разной модификации. Большим спросом пользуется техника, произведенная алтайскими предприятиями сельхозмашиностроения. Отмечается, что 350 единиц из общего числа приобретений этого года - алтайская техника.
В рамках правительственного постановления №1432 для сибирских аграриев предусмотрена скидка 20% при покупке сельхозтехники российского производства.
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