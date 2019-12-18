Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T11:54+0300
https://ria.ru/20191218/1562516527.html
Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео
https://cdn22.img.ria.ru/images/156251/64/1562516404_0:0:1055:594_1036x0_80_0_0_cc4afabbdf5ac2a20860464d36a9c4d6.png
РИА Новости

Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео

10:03 18.12.2019 (обновлено: 11:54 18.12.2019)
25040
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли ограбление банка на северо-западе Петербурга. Видео преступления опубликовал Пятый канал.
На кадрах видно, как в учреждение заходит мужчина с медицинской маской на лице. В руках он держит предмет, напоминающий автомат с глушителем.
Перед преступником на коленях ползет мужчина. Находящуюся в помещении уборщицу грабитель заставил лечь на пол, после чего проследовал в другой кабинет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, двое мужчин с ножом и автоматом ограбили банк на улице Савушкина. Ущерб от инцидента составил пять миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК России ("Разбой").
Купюры в руках женщины
29 ноября, 18:25
В Волгоградской области менеджер офиса микрозайма разоружила грабителя
595314123729
Обсудить 3
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Следователь Александр Леонов, убитый в 2012-м году
"Мстила за сестру": как киллеры помогли раскрыть убийство следователя
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Украинцам запретили ездить в Россию по внутренним паспортам
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В музее назвали возможную причину инцидента с Челябинским метеоритом
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
В аэропорту Домодедово задержали около 40 израильтян
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
Во ФСИН рассказали, где находится экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Партия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
ООН подтвердила, что задержанный во "Внуково" метадон принадлежит ей
Встреча начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова с представителями военно-­дипломатического корпуса
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали "Купол"
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния