Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения засняли ограбление банка на северо-западе Камеры видеонаблюдения засняли ограбление банка на северо-западе Петербурга . Видео преступления опубликовал Пятый канал

На кадрах видно, как в учреждение заходит мужчина с медицинской маской на лице. В руках он держит предмет, напоминающий автомат с глушителем.

Перед преступником на коленях ползет мужчина. Находящуюся в помещении уборщицу грабитель заставил лечь на пол, после чего проследовал в другой кабинет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, двое мужчин с ножом и автоматом ограбили банк на улице Савушкина. Ущерб от инцидента составил пять миллионов рублей.