Пушков высмеял идею Зеленского по "специальному статусу" Севастополя

Пушков отметил, что, хотя город, как и весь полуостров, давно не относится к Украине, в Киеве "комедия продолжается".

"Но городу от этого ни жарко ни холодно", — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что Киеву следует убрать упоминание Крыма из конституции страны и прекратить подобные "виртуальные игры".

Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации, в котором упоминается "Автономная Республика Крым", а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей конституции он прописан.