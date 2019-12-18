Пушков высмеял идею Зеленского по "специальному статусу" Севастополя

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы украинского президента Владимира Зеленского лишить Севастополь "специального статуса".
Пушков отметил, что, хотя город, как и весь полуостров, давно не относится к Украине, в Киеве "комедия продолжается".
"Но городу от этого ни жарко ни холодно", — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.
Он добавил, что Киеву следует убрать упоминание Крыма из конституции страны и прекратить подобные "виртуальные игры".
Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации, в котором упоминается "Автономная Республика Крым", а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей конституции он прописан.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России.