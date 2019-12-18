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2019-12-18T14:28+0300
https://ria.ru/20191218/1562515946.html
Пушков высмеял идею Зеленского по "специальному статусу" Севастополя
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РИА Новости

Пушков высмеял идею Зеленского по "специальному статусу" Севастополя

09:57 18.12.2019 (обновлено: 14:28 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы украинского президента Владимира Зеленского лишить Севастополь "специального статуса".
Пушков отметил, что, хотя город, как и весь полуостров, давно не относится к Украине, в Киеве "комедия продолжается".
"Но городу от этого ни жарко ни холодно", — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.
Он добавил, что Киеву следует убрать упоминание Крыма из конституции страны и прекратить подобные "виртуальные игры".
Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации, в котором упоминается "Автономная Республика Крым", а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей конституции он прописан.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России.
Севастополь
Вчера, 08:32
В Госдуме напомнили Зеленскому о значении спецстатуса Севастополя
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Ситуация на УкраинеАлексей ПушковВладимир ЗеленскийКрымСевастопольВ мире
Популярные комментарии
"Патриоты" узбагойтесь. От того что Зеленский что-то там переименовывает России не тепло ни холодно, это их внутренние украинские дела. Для нас гораздо важнее что Зе хотя бы адекватнее чем По и с ним вроде бы можно вести дела. А Пушков лучше бы помолчал - надоели его комментарии на каждый чих. Он зарплату за комментарии получает что-ли?
18 декабря, 10:41
Будущее Страны
25430255
16 мл. в месяц ..надо же отрабатывать
18 декабря, 10:48
В Василий Иванович
24330017
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