Президент Казахстана освободил от должности посла в России

"Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тасмагамбетов работал послом в России с февраля 2017 года. До этого в разные годы он занимал должности помощника президента, руководителя администрации главы государства, возглавлял кабинет министров, был губернатором Атырауской области и мэром Алма-Аты и Астаны. В последние годы перед назначением послом работал на посту министра обороны республики и был заместителем премьер-министра Казахстана.