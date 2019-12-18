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Президент Казахстана освободил от должности посла в России
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РИА Новости

Президент Казахстана освободил от должности посла в России

09:44 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИмангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
АЛМА-АТА, 18 дек – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Имангали Тасмагамбетова от должности посла в России в связи с достижением им пенсионного возраста, сообщила пресс-служба главы государства.
Тасмагамбетову 9 декабря исполнилось 63 года, что является достижением пенсионного возраста для мужчин в Казахстане.
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"Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста", - говорится в сообщении пресс-службы.
Тасмагамбетов работал послом в России с февраля 2017 года. До этого в разные годы он занимал должности помощника президента, руководителя администрации главы государства, возглавлял кабинет министров, был губернатором Атырауской области и мэром Алма-Аты и Астаны. В последние годы перед назначением послом работал на посту министра обороны республики и был заместителем премьер-министра Казахстана.
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Касым-Жомарт ТокаевИмангали ТасмагамбетовРоссияКазахстанВ мире
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