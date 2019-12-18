Родители помирились с волгоградским учителем, отрезавшим челку ученику

ВОЛГОГРАД, 18 дек – РИА Новости. Мама восьмиклассника из города Палласовка Волгоградской области, которому учительница подрезала челку, помирилась с педагогом, сообщила РИА Новости мать ребенка.
Ранее сообщалось, что учительница русского языка школы №2 Палласовки Гульнара Мунтаева подрезала 14-летнему ученику длинную челку. По словам директора школы Лидии Авдощенко, педагог лишь слегка подрезала на полтора сантиметра, а совсем челку отрезал кто-то другой. В отношении Мунтаевой началась служебная проверка.
"По результатам служебной проверки учителю объявлен выговор... Сейчас она на больничном", - сообщила РИА Новости Авдощенко.
Как сообщила агентству мама подростка Шахла Насруллаева, они с мужем не имеют претензий к Мунтаевой.
"Мы уже помирились с учителем. Она извинилась, проблем больше нет", - сообщила женщина. Она добавила, что не будет добиваться увольнения Мунтаевой.
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