Родители помирились с волгоградским учителем, отрезавшим челку ученику

"По результатам служебной проверки учителю объявлен выговор... Сейчас она на больничном", - сообщила РИА Новости Авдощенко.

Как сообщила агентству мама подростка Шахла Насруллаева, они с мужем не имеют претензий к Мунтаевой.

"Мы уже помирились с учителем. Она извинилась, проблем больше нет", - сообщила женщина. Она добавила, что не будет добиваться увольнения Мунтаевой.