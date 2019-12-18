Ростуризм назвал страны, которые чаще всего посещают китайские туристы

ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Россия наравне с Италией и Францией вошла в тройку европейских направлений для китайских туристов, сообщил замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев.

"Говоря с нашими китайскими партнерами, мы понимаем, что три топовых направления европейских путешествий для их туристов — это Италия, Франция и Россия, то есть мы в тройке", — подчеркнул он.

Собеседник агентсва отметил, что практически все страны мира борются за китайского туриста. "Мы сейчас находимся в очень неплохой ситуации, рассчитываем принять более двух миллионов гостей из Китая, и, опираясь, на данные ЦБ, думаем, что траты китайских туристов в России превысят один миллиард долларов", — сказал он.

По его словам, средний чек китайского туриста в целом растет. По данным ЦБ, он составляет около 700 долларов.

Корнеев также добавил, что российская сторона рассчитывает "увеличить этот средний чек в том числе и благодаря электронной визе".

Как указал представитель Ростуризма, введенная система TaxFree также свидетельствует о том, что 70 процентов чеков, которые даются при выезде из РФ — это чеки, оформленные китайскими гостями.