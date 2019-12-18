Ростуризм назвал страны, которые чаще всего посещают китайские туристы

ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Россия наравне с Италией и Францией вошла в тройку европейских направлений для китайских туристов, сообщил замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев.
"Говоря с нашими китайскими партнерами, мы понимаем, что три топовых направления европейских путешествий для их туристов — это Италия, Франция и Россия, то есть мы в тройке", — подчеркнул он.
Собеседник агентсва отметил, что практически все страны мира борются за китайского туриста. "Мы сейчас находимся в очень неплохой ситуации, рассчитываем принять более двух миллионов гостей из Китая, и, опираясь, на данные ЦБ, думаем, что траты китайских туристов в России превысят один миллиард долларов", — сказал он.
По его словам, средний чек китайского туриста в целом растет. По данным ЦБ, он составляет около 700 долларов.
Корнеев также добавил, что российская сторона рассчитывает "увеличить этот средний чек в том числе и благодаря электронной визе".
Как указал представитель Ростуризма, введенная система TaxFree также свидетельствует о том, что 70 процентов чеков, которые даются при выезде из РФ — это чеки, оформленные китайскими гостями.
Он также уточнил, что китайские туристы могут стать всесезонными гостями России. В отличие от многих европейских путешественников, они едут на русский север, проезжают по маршрутам Центральной России, по городам, которые для них, возможно, ближе и понятнее, чем для европейцев, добавил Корнеев.