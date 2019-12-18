Жители Киргизии и Таджикистана забросали друг друга камнями на границе

БИШКЕК, 18 дек - РИА Новости. Конфликт с участием 200 человек произошел на границе Конфликт с участием 200 человек произошел на границе Таджикистана Киргизии , жители приграничных районов стран забросали друг друга камнями, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.

"Сегодня утром около 9.30 (6.30 мск) в селе Кок-Таш произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, переросшая в конфликт. Около 80 граждан Кыргызстана и 100 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями", - заявили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, на место оперативно прибыли пограничные представители, руководители органов областных администраций и сотрудники правоохранительных органов двух стран. Им удалось успокоить людей. По предварительным данным погранслужбы Киргизии, в результате конфликта никто не пострадал.

Причиной конфликта, как рассказали в киргизском погранведомстве, стал инцидент с избиением киргизстанца таджикистанцами, произошедший накануне.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Последний инцидент на границе с применением оружия произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения.