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2019-12-18T08:34+0300
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Жители Киргизии и Таджикистана забросали друг друга камнями на границе
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РИА Новости

Жители Киргизии и Таджикистана забросали друг друга камнями на границе

08:34 18.12.2019
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© пресс-служба ГПС КР Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
© пресс-служба ГПС КР
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе . Архивное фото
БИШКЕК, 18 дек - РИА Новости. Конфликт с участием 200 человек произошел на границе Таджикистана и Киргизии, жители приграничных районов стран забросали друг друга камнями, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.
"Сегодня утром около 9.30 (6.30 мск) в селе Кок-Таш произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, переросшая в конфликт. Около 80 граждан Кыргызстана и 100 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями", - заявили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, на место оперативно прибыли пограничные представители, руководители органов областных администраций и сотрудники правоохранительных органов двух стран. Им удалось успокоить людей. По предварительным данным погранслужбы Киргизии, в результате конфликта никто не пострадал.
Причиной конфликта, как рассказали в киргизском погранведомстве, стал инцидент с избиением киргизстанца таджикистанцами, произошедший накануне.
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Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Последний инцидент на границе с применением оружия произошел в середине сентября из-за строительных работ на неописанном участке. Погиб киргизский пограничник, более десяти человек с обеих сторон получили ранения.
Госпогранслужба Киргизии утверждает, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный погранпост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области. В Таджикистане, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону в провокационных действиях и том, что она якобы открыла огонь в направлении невооруженных граждан кишлака Бахор, "в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".
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