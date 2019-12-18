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2019-12-18T08:31+0300
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ФАС хочет наказывать банки за "антиотмывочные" тарифы при переводах
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РИА Новости

ФАС хочет наказывать банки за "антиотмывочные" тарифы при переводах

08:31 18.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В ФАС отметили наличие информации об "устойчивой тенденции установления кредитными организациями прогрессивной тарификации" таких операций, а также повышенных комиссий на вывод средств при закрытии счета клиента.
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По мнению ведомства, это приводит к удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных, и "вызывает не только недовольство у потребителей, но и серьезную озабоченность ФАС России в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения так называемых "антиотмывочных" тарифов".
"ФАС России рассматривает возможность применения мер антимонопольного реагирования", - сообщили в ведомстве.
Другим выходом из ситуации оно видит изменение банковского законодательства и законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. "ФАС России инициировала работу по обсуждению данного вопроса с профильными органами власти, а также Банком России в целях выработки единой позиции по решению рассматриваемого вопроса", - отметили в пресс-службе.
В ноябре депутат Госдумы Владислав Резник попросил ФАС проверить борьбу крупнейших банков и ЦБ РФ с отмыванием денег на предмет соответствия антимонопольному законодательству. В обращении Резник объяснил, что единственным правовым актом в этой сфере является закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, который позволяет банкам в одностороннем порядке отказывать клиентам в операциях и расторгать договоры банковского счета, а остальные регулирующие документы являются лишь письмами и методическими рекомендациями.
По данным депутата, анализ тарифов крупнейших банков - Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, "Открытия" - показывает, что стоимость перевода от юрлиц и индивидуальных предпринимателей к физлицу может составлять от 1 до 12% его суммы притом, что перевод между юрлицами может обходиться в несколько десятков рублей вне зависимости от характеристик. В качестве другого примера он привел заградительные комиссии за снятие юрлицом средств в случае закрытия банком счета - вплоть до 10-30% суммы остатка.
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Федеральная антимонопольная служба РФЦентральный Банк РФВладислав РезникРоссияЭкономика
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