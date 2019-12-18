ФАС хочет наказывать банки за "антиотмывочные" тарифы при переводах

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В ФАС отметили наличие информации об "устойчивой тенденции установления кредитными организациями прогрессивной тарификации" таких операций, а также повышенных комиссий на вывод средств при закрытии счета клиента.

По мнению ведомства, это приводит к удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных, и "вызывает не только недовольство у потребителей, но и серьезную озабоченность ФАС России в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения так называемых "антиотмывочных" тарифов".

"ФАС России рассматривает возможность применения мер антимонопольного реагирования", - сообщили в ведомстве.

Другим выходом из ситуации оно видит изменение банковского законодательства и законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. "ФАС России инициировала работу по обсуждению данного вопроса с профильными органами власти, а также Банком России в целях выработки единой позиции по решению рассматриваемого вопроса", - отметили в пресс-службе.

В ноябре депутат Госдумы Владислав Резник попросил ФАС проверить борьбу крупнейших банков и ЦБ РФ с отмыванием денег на предмет соответствия антимонопольному законодательству. В обращении Резник объяснил, что единственным правовым актом в этой сфере является закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, который позволяет банкам в одностороннем порядке отказывать клиентам в операциях и расторгать договоры банковского счета, а остальные регулирующие документы являются лишь письмами и методическими рекомендациями.