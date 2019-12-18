Bloomberg: США признали бесполезность мер по "Северному потоку — 2"

По словам собеседников издания, реализация проекта почти завершена, и санкции против газопровода, которые были включены в оборонный бюджет США, не смогут нанести ему серьезный ущерб.

Источники отметили, что теперь США попытаются сосредоточить усилия на противодействии другим российским энергетическим проектам.

Ранее сенат проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Проект также критикуют США, активно продвигающие свой сжиженный природный газ на европейском рынке.