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2019-12-18T11:31+0300
https://ria.ru/20191218/1562514038.html
Bloomberg: США признали бесполезность мер по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Bloomberg: США признали бесполезность мер по "Северному потоку — 2"

08:29 18.12.2019 (обновлено: 11:31 18.12.2019)
37169
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубоукладочное судно "Pioneering Spirit" в Шведской исключительной экономической зоне
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Санкции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.
По словам собеседников издания, реализация проекта почти завершена, и санкции против газопровода, которые были включены в оборонный бюджет США, не смогут нанести ему серьезный ущерб.
Источники отметили, что теперь США попытаются сосредоточить усилия на противодействии другим российским энергетическим проектам.
Ранее сенат проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине.
Строительство газопровода Северный поток-2
17 декабря, 22:25
В Госдуме прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Проект также критикуют США, активно продвигающие свой сжиженный природный газ на европейском рынке.
В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, которые считают, что проект укрепит европейскую энергетическую безопасность. В Берлине и Вене также отмечают надежность России как поставщика.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
13 декабря, 08:00
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335414327
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Северный поток — 2РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"...теперь США попытаются сосредоточить усилия на противодействие другим российским энергетическим проектам."- "Силу Сибири" тормозить начнут? Или у нас есть что-то поинтереснее?
18 декабря, 08:59
ВВладимир
49130014
Берите выше. Силу Сибири 2, газопровод через Монголию, СПГ проекты, Северный морской путь, Несколько зарубежных строящихся АЭС... Исчо?
18 декабря, 09:23
CCicicipi
57100000
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