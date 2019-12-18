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В четырех московских парках обустроили места для зимних купаний
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РИА Новости

В четырех московских парках обустроили места для зимних купаний

08:27 18.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМужчина во время крещенских купаний в проруби
Мужчина во время крещенских купаний в проруби
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Мужчина во время крещенских купаний в проруби. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Столичные парки Воронцовский, "Кузьминки", "Северное Тушино" и "Фили" оборудовали местами для зимнего плавания, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Новичков приглашают на бесплатные занятия с инструкторами в Воронцовском парке и парке "Фили". Здесь можно будет получить консультацию о безопасном закаливании, а также попробовать окунуться в холодную воду под присмотром профессионала. Опытные поклонники зимних купаний могут делать это самостоятельно в удобное для них время. Чтобы не переохладиться, следует проводить в холодной воде не дольше минуты. Новичкам будет достаточно и 20 секунд. Возле каждого спуска в воду есть теплые раздевалки, где можно подготовиться к заплыву и согреться после купания", - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
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Отмечается, что купание в холодной воде - один из самых эффективных способов закаливания. Благодаря ему улучшается кровообращение, повышается тонус центральной нервной и иммунной систем, ускоряются обменные процессы, организм человека становится более устойчивым.
Заниматься зимним купанием в любительских клубах под руководством тренера или самостоятельно могут все желающие в возрасте от 18 лет.
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МоскваОбщество
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