В четырех московских парках обустроили места для зимних купаний

"Новичков приглашают на бесплатные занятия с инструкторами в Воронцовском парке и парке "Фили". Здесь можно будет получить консультацию о безопасном закаливании, а также попробовать окунуться в холодную воду под присмотром профессионала. Опытные поклонники зимних купаний могут делать это самостоятельно в удобное для них время. Чтобы не переохладиться, следует проводить в холодной воде не дольше минуты. Новичкам будет достаточно и 20 секунд. Возле каждого спуска в воду есть теплые раздевалки, где можно подготовиться к заплыву и согреться после купания", - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.