В четырех московских парках обустроили места для зимних купаний

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Столичные парки Воронцовский, "Кузьминки", "Северное Тушино" и "Фили" оборудовали местами для зимнего плавания, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Новичков приглашают на бесплатные занятия с инструкторами в Воронцовском парке и парке "Фили". Здесь можно будет получить консультацию о безопасном закаливании, а также попробовать окунуться в холодную воду под присмотром профессионала. Опытные поклонники зимних купаний могут делать это самостоятельно в удобное для них время. Чтобы не переохладиться, следует проводить в холодной воде не дольше минуты. Новичкам будет достаточно и 20 секунд. Возле каждого спуска в воду есть теплые раздевалки, где можно подготовиться к заплыву и согреться после купания", - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
Отмечается, что купание в холодной воде - один из самых эффективных способов закаливания. Благодаря ему улучшается кровообращение, повышается тонус центральной нервной и иммунной систем, ускоряются обменные процессы, организм человека становится более устойчивым.
Заниматься зимним купанием в любительских клубах под руководством тренера или самостоятельно могут все желающие в возрасте от 18 лет.