В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Упоминание Крыма и Севастополя следует исключить из конституции Украины, так как она не отвечает современным реалиям, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так Гемпель прокомментировал планы Владимира Зеленского лишить Севастополь "специального статуса".

"Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминаются Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, основной закон Украины "устарел почти на шесть лет".

Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, в свою очередь, заявил, что Киев может выдвигать любые инициативы, но для полуострова и его жителей, ставших гражданами России, они не имеют никакого значения.

Закон о децентрализации

В понедельник Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации, в котором предлагается изменить административно-территориальное устройство страны, ввести институт префекта и лишить специального статуса Киев