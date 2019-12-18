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В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
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РИА Новости

В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"

07:19 18.12.2019 (обновлено: 10:55 18.12.2019)
174920
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСевастополь. Крым
Севастополь. Крым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Упоминание Крыма и Севастополя следует исключить из конституции Украины, так как она не отвечает современным реалиям, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так Гемпель прокомментировал планы Владимира Зеленского лишить Севастополь "специального статуса".

"Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминаются Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, основной закон Украины "устарел почти на шесть лет".
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Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, в свою очередь, заявил, что Киев может выдвигать любые инициативы, но для полуострова и его жителей, ставших гражданами России, они не имеют никакого значения.

Закон о децентрализации

В понедельник Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации, в котором предлагается изменить административно-территориальное устройство страны, ввести институт префекта и лишить специального статуса Киев.
При этом в предложенной системе упоминается "Автономная республика Крым", а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей конституции он прописан. Также ничего не говорится об особом статусе для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, на предоставлении которого настаивают самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКрымСевастопольУкраинаВ мире
Популярные комментарии
уважаемые крымчане..убедительная просьба, перестаньте отвечать на бред со стороны хохлов. Просто перестаньте вообще реагировать на высказывания и прочую чушь, что льется из шумерии в вашу сторону..имейте гордость и уважение к самим себе))
18 декабря, 07:36
Андрей Воскрецов
26981003
Ну если этот украинский деятель начинает менять для своего пользования статус российских территорий,то и нам надо в общении с ним с ним изменить его статус с Президента на Клоуна.
18 декабря, 07:46
и иван иванов первый
201310203
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