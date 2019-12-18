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2019-12-18T07:01+0300
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Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России
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РИА Новости

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России

06:51 18.12.2019 (обновлено: 07:01 18.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.
Отмечается, что комитет по иностранным делам сената США готовится рассмотреть законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), и в этой связи палата "хотела бы поделиться своим видением элементов этого законодательства". По этому случаю палата отправила в комитет специальное письмо со своими рекомендациями.
Организация подчеркивает, что ранее предоставило комитету документ, в котором была изложена точка зрения деловых кругов в отношении санкций. В частности, отмечалось, что санкции должны быть направлены против "конкретных целей" и не должны быть "карательным", при этом они не должны зависеть от "поведения" субъекта. Санкции рекомендовано применять, когда существует "правдоподобный шанс на успех", также должен существовать гибкий механизм применения рестрикций. Наряду с этим указывалось, что не стоит вводить санкции, если это приведет "к ослаблению влияния США".
"Палата настоятельно призывает комитет пересмотреть законодательный акт и доработать его во избежание нанесения существенного экономического ущерба американским фирмам и конкурентоспособности США в мире", - говорится в письме.
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В организации выразили свою обеспокоенность в связи с некоторыми положениями законопроекта, которые могут навредить США. В частности, речь идет о запрете на суверенный долг РФ, что "не позволило бы американским банкам покупать облигации в рублях, что ограничило бы способность этих банков обслуживать своих американских корпоративных клиентов, работающих в России".
Также в палате подчеркнули, что законодательная инициатива "будет мало влиять на способность правительства России обеспечивать средства на мировых рынках, если учесть сильные валютные и золотые резервы российского правительства". Это, по мнению специалистов, "нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в РФ".
В письме отмечается, что если законопроект будет принят, это будет означать, что американский бизнес должен будет отказаться от энергетических проектов, которые осуществляются при российском участии. Компании должны будут "выйти из более чем 100" таких проектов. Также законопроект может подорвать деловые операции США в России путем введения санкций в отношении транзакций с "российскими полугосударственными структурами". При этом данное положение в проекте сформулировано нечетко, считают в Торговой палате США.
Американские сенаторы в феврале внесли в конгресс законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). Он содержит предложение вводить санкции против всех, кто прямо или косвенно инвестирует миллион долларов и больше в российскую инфраструктуру экспорта сжиженного природного газа (СПГ), расположенную за пределами РФ. Кроме того, законопроект предполагает введение санкций в отношении лиц, которые инвестируют в энергетические проекты за пределами России, "которые поддерживаются российской компанией с государственным капиталом либо компанией, находящейся в собственности или под контролем властей Российской Федерации". Это относится к проектам стоимостью 250 миллионов долларов и выше.
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