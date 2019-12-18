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Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем

04:58 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду подписал указ "Об изменении рабочего времени", предполагающий в 2019 году перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, сообщает правительство региона.
"Документ касается переноса выходного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственных должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области", - говорится в сообщении.
Поясняется, что документ также рекомендует органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, а также руководителям неподведомственных региональной власти предприятиям также перенести выходной день с 28 декабря на 31-е.
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"Решение глава региона принял на основе проведенного в декабре в региональных СМИ и социальных сетях опроса общественного мнения, участниками которого стали около 10 тысяч человек… Идею поддержали 89,5% опрошенных", - дополняет ведомство.
Количество регионов РФ, где последний день года стал выходным, уже превысило два десятка.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Роман Старовойт
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Новый год—2020Сергей НосовМагаданская областьОбщество
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