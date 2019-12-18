Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем

МАГАДАН, 18 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду подписал указ "Об изменении рабочего времени", предполагающий в 2019 году перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, сообщает правительство региона.

"Документ касается переноса выходного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственных должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области", - говорится в сообщении.

Поясняется, что документ также рекомендует органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, а также руководителям неподведомственных региональной власти предприятиям также перенести выходной день с 28 декабря на 31-е.

"Решение глава региона принял на основе проведенного в декабре в региональных СМИ и социальных сетях опроса общественного мнения, участниками которого стали около 10 тысяч человек… Идею поддержали 89,5% опрошенных", - дополняет ведомство.

Количество регионов РФ, где последний день года стал выходным, уже превысило два десятка.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.