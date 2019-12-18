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СМИ: в конгрессе США хотят узнать о действиях РФ по завершении СНВ-3
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РИА Новости

СМИ: в конгрессе США хотят узнать о действиях РФ по завершении СНВ-3

04:26 18.12.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Американские законодатели уже в среду могут обсудить законопроекты, которые обяжут администрацию США и разведслужбы предоставить данные о возможных действиях России и Китая в случае прекращения действия договора СНВ-3 в 2021 году, сообщает агентство Рейтер.
По данным агентства, сенатор-республиканец Тодд Янг намерен в среду внести поправку к законопроекту об очередных санкциях против РФ, которая предусматривает обязанность разведки США подготовить доклад о перспективах развития российских и китайских ядерных сил в случае прекращения договора СНВ-3.
Еще один документ, подготовленный Янгом и сенатором-демократом Крисом Ван Холеном приводится в соответствии с принятым во вторник оборонным бюджетом страны, где тоже упоминается необходимость оценки последствий прекращения действия договора. В частности предусматривается, что в случае непродления договора конгресс ожидает от министра обороны не позднее 5 апреля 2021 года "план, описывающий то, как структура ядерных сил США будет изменена, в том числе текущие и запланированные программы модернизации и сопряженные с этим расходы".
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Кроме того, в среду в комитет по иностранным делам палаты представителей запланировано обсуждение законопроекта, внесенного главой комитета Эллиотом Энгелом и старшим республиканцем Майклом Макколом. В нем, помимо схожих обязательств по предоставлению информации конгрессу, высказывается мнение, что США должны быть заинтересованы в продлении СНВ-3, если только не окажется, что Россия его нарушает, или если не будет подписан новый договор.
По сложившейся практике конгресса США законопроекты могут быть сведены в единый согласованный обеими партиями закон.
В понедельник трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать СНВ-3.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать. Этот договор является последним документом между двумя странами в области контроля над вооружениями.
В администрации США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
11 декабря, 02:17
США согласились, что договор СНВ-3 стоит продлить, заявил Лавров
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Договор СНВ-3КитайРоссияСШАВ мире
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