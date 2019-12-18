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2019-12-18T04:15+0300
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Лавров заявил о возможности "нового старта" в отношениях с ЕС
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РИА Новости

Лавров заявил о возможности "нового старта" в отношениях с ЕС

04:15 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Смена руководства в Евросоюзе и начало нового институционального цикла открывает возможность для "нового старта" в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Дональд Туск в конце ноября передал полномочия главы Евросовета - основного политического органа ЕС, в котором представлены лидеры стран союза - своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю. С 1 декабря к исполнению обязанностей официально приступил новый состав ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Внешнюю политику на должности вице-председателя и высокого представителя будет курировать экс-глава испанского МИД Жозеп Боррель.

"Состоялись первые контакты с новым руководством Европейского союза, приступившим к работе в начале декабря. Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для "нового старта" в наших отношениях. Как минимум - это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире", - написал он в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете" в среду.

Лавров отметил, что искусственные ограничения сотрудничества в угоду чьим-то геополитическим интересам не решают проблем, а лишь создают новые и ослабляют экономические позиции Европы. Министр убежден, что сохранить самобытность и конкурентоспособность европейских культур и экономик можно только через сложение преимуществ всех стран и интеграционных объединений Евразии.
По словам министра, Россия открыта к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС в гармонии с интересами союзников и всех других партнеров в Евразии.
"Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Сергей ЛавровЕвросоюзРоссияВ мире
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