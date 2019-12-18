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2019-12-18T04:53+0300
https://ria.ru/20191218/1562511709.html
ООН подтвердила, что задержанный во "Внуково" метадон принадлежит ей
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РИА Новости

ООН подтвердила, что задержанный во "Внуково" метадон принадлежит ей

04:12 18.12.2019 (обновлено: 04:53 18.12.2019)
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© Фото : ФТС РоссииПартия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
Партия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
© Фото : ФТС России
ООН, 18 дек – РИА Новости. В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила об изъятии во "Внуково" контрабандной партии метадона стоимостью 5,8 миллиарда рублей. По данным ФТС, незадекларированную партию, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря. Шестого декабря таможня "Внуково" возбудила уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".
"Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, партия "была перехвачена после неправильной маркировки". "ПРООН находится в контакте с российскими властями в целях решения этого вопроса", - добавил представитель организации.
Метадон, изъятый в аэропорту Внуково
17 декабря, 16:52
В Таджикистане объяснили происхождение задержанного в России метадона
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ВнуковоФедеральная таможенная служба РФООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Цыфры сильно отличаются, 6 млрд рублей и 79 т. долларов не одно и тоже...или еще и занизили стоимость груза решив уйти от таможенных пошлин? Правила есть правила, конфисковать и уничтожить
18 декабря, 04:50
Федор Алексеевич
12531103
ООН - метадон. Не только американцы нарко торговлей занимаеются…
18 декабря, 04:48
Ж П
11850201
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