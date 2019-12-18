ООН подтвердила, что задержанный во "Внуково" метадон принадлежит ей

Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила об изъятии во "Внуково" контрабандной партии метадона стоимостью 5,8 миллиарда рублей. По данным ФТС, незадекларированную партию, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря. Шестого декабря таможня "Внуково" возбудила уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".