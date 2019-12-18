ООН подтвердила, что задержанный во "Внуково" метадон принадлежит ей

ООН, 18 дек – РИА Новости. В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила об изъятии во "Внуково" контрабандной партии метадона стоимостью 5,8 миллиарда рублей. По данным ФТС, незадекларированную партию, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря. Шестого декабря таможня "Внуково" возбудила уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".
"Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, партия "была перехвачена после неправильной маркировки". "ПРООН находится в контакте с российскими властями в целях решения этого вопроса", - добавил представитель организации.