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2019-12-18T07:34+0300
https://ria.ru/20191218/1562510982.html
Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией
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РИА Новости

Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией

02:42 18.12.2019 (обновлено: 07:34 18.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".
Глава МИД отметил, что в Брюсселе сейчас пытаются искусственно разделять Европу на "настоящую" и остальную.

"В брюссельском лексиконе термин "Европа" окончательно стал синонимом "Европейского союза". Подается так, будто есть Европа "настоящая" - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить "высокое звание европейцев". Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю", - написал Лавров

По мнению министра, Брюссель на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с Москвой. При этом он подчеркнул, что географически, исторически, экономически и культурно Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы.
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"Обладая самобытной идентичностью, которой по праву гордимся, мы – часть европейского цивилизационного пространства. На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение – вплоть до Тихого океана", - добавил он.
При этом Лавров выразил уверенность, что смена руководства Евросоюща и начало нового институционального цикла открывает возможность для "нового старта" в отношениях с Россией. По его словам, Москва открыта к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС в гармонии с интересами союзников и всех других партнеров в Евразии. "Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента", - подчеркнул глава МИД.
Отношения Россия и Евросоюзом ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.
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Сергей ЛавровЕвросоюзРоссияВ мире
Популярные комментарии
не надо гражданские самолеты сбивать, мухлевать с допингом в течение 5 лет, травить людей за рубежом и вмешиваться во всякие выборные дела иностранных государств - и Европа повернется к нам лицом. рецепт-то прост. ps и по зомбоящику говорят "слава богу, что мы не в Европе". вы уж там разберитесь - "слава богу" или "хотим партнерских отношений", а то это на раздвоение личности смахивает.
18 декабря, 04:13
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэн
11010462
Пусть ответит на слова главы МИДа Германии, который на весь мир обвинил Путина во лжи.
18 декабря, 04:12
Галактика Сала
23120223
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