Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в " Российской газете ".

Глава МИД отметил, что в Брюсселе сейчас пытаются искусственно разделять Европу на "настоящую" и остальную.

"В брюссельском лексиконе термин "Европа" окончательно стал синонимом "Европейского союза". Подается так, будто есть Европа "настоящая" - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить "высокое звание европейцев". Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю", - написал Лавров

По мнению министра, Брюссель на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с Москвой. При этом он подчеркнул, что географически, исторически, экономически и культурно Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы.

"Обладая самобытной идентичностью, которой по праву гордимся, мы – часть европейского цивилизационного пространства. На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение – вплоть до Тихого океана", - добавил он.

При этом Лавров выразил уверенность, что смена руководства Евросоюща и начало нового институционального цикла открывает возможность для "нового старта" в отношениях с Россией. По его словам, Москва открыта к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС в гармонии с интересами союзников и всех других партнеров в Евразии. "Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента", - подчеркнул глава МИД.