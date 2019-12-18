В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год

КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".
По словам Коболева, дискуссии могут возобновиться "в апреле-мае".
При этом глава украинской компании признал, что в случае прекращения транзита на продолжительный срок экономику Украины ждут серьезные вызовы, а темпы экономического роста могут замедлиться.