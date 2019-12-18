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В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
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РИА Новости

В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год

00:44 18.12.2019 (обновлено: 01:04 18.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГлава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".
По словам Коболева, дискуссии могут возобновиться "в апреле-мае".
При этом глава украинской компании признал, что в случае прекращения транзита на продолжительный срок экономику Украины ждут серьезные вызовы, а темпы экономического роста могут замедлиться.
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Вчера, 23:11
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Ситуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
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