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Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
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РИА Новости

Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

23:43 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтелла "Я люблю Луганск" в Луганск
Стелла Я люблю Луганск в Луганск
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что зарплаты госслужащих и работников государственных органов республики увеличатся до 26% к должностному окладу.
Ранее Пасечник заявил о повышении в январе 2020 года пенсий на 20%.
"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Вчера, 22:35
Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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