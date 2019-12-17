Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что зарплаты госслужащих и работников государственных органов республики увеличатся до 26% к должностному окладу.
Ранее Пасечник заявил о повышении в январе 2020 года пенсий на 20%.
"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.