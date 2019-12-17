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Санкции США не сорвут запуск "Северного потока — 2", считает эксперт
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РИА Новости

Санкции США не сорвут запуск "Северного потока — 2", считает эксперт

23:31 17.12.2019
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американские санкции в отношении проекта "Северный поток —2", средства на которые предусмотрены в одобренном сенатом США оборонном бюджете, могут повлиять на сроки запуска газопровода, но вряд ли повлекут за собой срыв проекта в целом, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский.
Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток-2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования. После одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ. Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.
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"Если американцы очень быстро начнут предпринимать какие-то действия и реально накладывать ограничения на европейские компании здесь и сейчас, то, наверное, это повлияет (на сроки реализации проекта - ред.). Отмена запуска газопровода маловероятна, учитывая, что слишком большое количество стран ЕС дали согласие, это было сложное и долгое выстраивание компромиссов", - сказал Каневский РИА Новости. При этом эксперт подчеркнул, что закон еще не "оброс" исполнительными актами. "Как часто бывает в случае введения различных санкционных мер американскими законодателями, нужно очень внимательно смотреть на то, как будет в реальности исполняться этот закон", - напомнил он.
Эксперт уверен, что в данном случае санкции являются механизмом экономической конкуренции. "Американцы не стесняются говорить о том, что они хотели бы более активно продвигать свои энергоносители на европейском рынке и расценивают "Северный поток" не столько как политический проект, сколько как прямого конкурента собственным экономическим интересам", - сказал Каневский.
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"Не думаю, что Евросоюз сейчас будет занимать какую-то четкую позицию. Наверняка будет определенная критика со стороны средних уровней власти. Германия, как и другие страны, которые заинтересованы в проекте, будет занимать, скорее, выжидательную позицию и наблюдать, как будет развиваться ситуация и насколько в реальности будут созданы какие-то ограничительные механизмы для европейских компаний с точки зрения участия в "Северном потоке", - отметил эксперт.
При этом, по его мнению, в перспективе это может стать головной болью и для России. "России, скорее всего, в какой-то момент придется с этим считаться и предпринимать какие-то действия", - сказал Каневский. Он добавил, что ситуация с санкциями против "Северного потока-2" будет испытанием и для российско-американских отношений, и для отношений между США и ЕС, и для отношений между ЕС и Россией. "Это определенный тест для отношений в рамках треугольника Россия-США-ЕС", - заключил он.
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в течение в течение нескольких месяцев. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Павел КаневскийСеверный поток — 2Дональд ТрампГерманияСШАВ мире
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