Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.

Основанная в августе Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) ранее предложила сделать преференции отечественным производителям в виде снижения НДС с 20% до льготной ставки 10% и повышения таможенной пошлины для импортных цветов до 15% с 5%.

"Вы любите цветы?" - спросила Матвиенко Орешкина в ходе встречи сенаторов с министром. "Я люблю их дарить", - ответил министр.

Матвиенко напомнила, что с 1 января 2020 года для цветоводов вводится НДС в 20%, при этом доля отечественного рынка в отрасли составляет только 17%. "Они уже обратились в правительство с просьбой о снижении НДС", - сказала парламентарий.

В качестве примера она привела российские розы, которые долго стоят и прекрасно пахнут, при этом голландские розы на самом деле не голландские. "Их продают в Марокко, дальше довозят до Голландии и поливают всякой ерундой, через день у них головки падают", - сказала парламентарий.

"Это серьезная отрасль, не губите ее на корню, они уже и так загибаются", - попросила Матвиенко.

Ради цветов может быть стоит объединиться женщинам, пошутила она.