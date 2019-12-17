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2019-12-17T23:09+0300
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Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы
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РИА Новости

Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

20:09 17.12.2019 (обновлено: 23:09 17.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
Основанная в августе Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) ранее предложила сделать преференции отечественным производителям в виде снижения НДС с 20% до льготной ставки 10% и повышения таможенной пошлины для импортных цветов до 15% с 5%.
"Вы любите цветы?" - спросила Матвиенко Орешкина в ходе встречи сенаторов с министром. "Я люблю их дарить", - ответил министр.
Матвиенко напомнила, что с 1 января 2020 года для цветоводов вводится НДС в 20%, при этом доля отечественного рынка в отрасли составляет только 17%. "Они уже обратились в правительство с просьбой о снижении НДС", - сказала парламентарий.
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В качестве примера она привела российские розы, которые долго стоят и прекрасно пахнут, при этом голландские розы на самом деле не голландские. "Их продают в Марокко, дальше довозят до Голландии и поливают всякой ерундой, через день у них головки падают", - сказала парламентарий.
"Это серьезная отрасль, не губите ее на корню, они уже и так загибаются", - попросила Матвиенко.
Ради цветов может быть стоит объединиться женщинам, пошутила она.
"Я думаю, если женщины объединятся, проблем не будет", - отметил Орешкин.
Цветы на стеллажах одного из цветочных магазинов
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