Завершается подготовка зала к пресс-конференции Путина

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подготовка к большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Подготовка к большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли в Москве идет полным ходом - работники готовят зал, расставляют стулья, проверяют звук и настраивают камеры для прямой трансляции.

В общем холле расставлены экраны, на которых будет транслироваться пресс-конференция, чтобы те, кто не попадет в главный зал, тоже могли следить за происходящим. На экранах уже горит надпись "Пресс-конференция президента Российской Федерации".

Подготовлен и пресс-центр с компьютерами. Доступ в зал московского Центра международной торговли, где пройдёт пресс-конференция главы государства, в настоящее время ограничен.