Завершается подготовка зала к пресс-конференции Путина

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подготовка к большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли в Москве идет полным ходом - работники готовят зал, расставляют стулья, проверяют звук и настраивают камеры для прямой трансляции.
Большая пресс-конференция президента РФ пройдет в четверг, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве.
13 декабря, 20:30Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
В общем холле расставлены экраны, на которых будет транслироваться пресс-конференция, чтобы те, кто не попадет в главный зал, тоже могли следить за происходящим. На экранах уже горит надпись "Пресс-конференция президента Российской Федерации".
Подготовлен и пресс-центр с компьютерами. Доступ в зал московского Центра международной торговли, где пройдёт пресс-конференция главы государства, в настоящее время ограничен.
Кремль ранее сообщил, что аккредитовал 1 895 журналистов для участия в пресс-конференции. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".