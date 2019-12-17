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Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе
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РИА Новости

Пасечник передал в парламент ЛНР законопроект о границе

22:35 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что передал в Народный совет законопроект, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины.
"Передал в Народный совет законопроект "О государственной границе ЛНР". Следуя его положениям, граница республики определяется всей территорией бывшей Луганской области, а ее охрана осуществляется вдоль линии разграничения Народной милицией", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Парламент самопровозглашенной ДНР принял закон, определяющий границы республики в пределах Донецкой области, в конце ноября. При этом, как отмечал председатель Народного совета Владимир Бидевка, "пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения". Данный закон уже вступил в силу. Во вторник Пасечник заявил, что в ближайшее время аналогичный закон примут в Луганске.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Вчера, 16:41
Глава ЛНР прокомментировал законопроект Зеленского по децентрализации
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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