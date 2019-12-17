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2019-12-17T21:51+0300
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Миронов высказался за референдум о возвращении смертной казни
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РИА Новости

Миронов высказался за референдум о возвращении смертной казни

21:51 17.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов высказался за референдум по вопросу возвращения смертной казни за ряд преступлений, в том числе убийство детей.
В октябре Миронов заявил, что фракция готовит норму о частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покушался на жизнь ребенка.
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"Такая норма у нас готова. Но надо понимать, что это не поправка в закон, у нас нет закона, который запрещает применение смертной казни, у нас есть международный договор, у нас есть решение Конституционного суда. Когда мы делаем такие заявления, мы, скорее, рассчитываем на некую дискуссию, потому что, с моей точки зрения, идеальным вариантом было бы проведение по этому вопросу референдума общероссийского", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, он видит, что большинство граждан России поддерживает сам принцип возвращения смертной казни по отношению к террористам, пособникам и убийцам детей.
Однако Миронов подчеркнул, что из-за несовершенной судебной системы, нужно обязательно предусмотреть предохранительные меры от возможных ошибок.
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"Мы, в частности, говорили о том, что рассмотрение таких дел обязательно судом присяжных, по случайной выборке назначенным. И если суд присяжных признает виновным, то будет вынесен такой приговор, он не может приводиться в исполнение в течение года, пока Верховный суд с новым составом суда присяжных, совершенно другим, не пересмотрит ещё раз. И если он вердикт поддержит, тогда решение принимает. В любом случае, мы понимаем, что сейчас это не законотворческий процесс, а, скорее, общественная дискуссия", - пояснил лидер фракции "Справедливая Россия".
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.
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Тема возвращения смертной казни в судебную систему РФ вновь возникла в обществе после убийства девочки в Саратове. Девятилетняя девочка утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе
22 октября, 17:46Сказано в эфире
"Возникает несколько вопросов". Адвокат об условиях возврата смертной казниДискуссии о возвращении смертной казни после убийства 9-летней саратовчанки не утихают. В эфире радио Sputnik адвокат, член СПЧ Шота Горгадзе высказал мнение о том, при каких условиях возможно восстановление исключительной меры наказания.
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Сергей МироновСправедливая РоссияРоссияОбщество
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