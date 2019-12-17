Миронов высказался за референдум о возвращении смертной казни

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава думской фракции "Справедливая Россия" Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов высказался за референдум по вопросу возвращения смертной казни за ряд преступлений, в том числе убийство детей.

В октябре Миронов заявил, что фракция готовит норму о частичной отмене моратория на смертную казнь для тех, кто покушался на жизнь ребенка.

"Такая норма у нас готова. Но надо понимать, что это не поправка в закон, у нас нет закона, который запрещает применение смертной казни, у нас есть международный договор, у нас есть решение Конституционного суда. Когда мы делаем такие заявления, мы, скорее, рассчитываем на некую дискуссию, потому что, с моей точки зрения, идеальным вариантом было бы проведение по этому вопросу референдума общероссийского", - сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, он видит, что большинство граждан России поддерживает сам принцип возвращения смертной казни по отношению к террористам, пособникам и убийцам детей.

Однако Миронов подчеркнул, что из-за несовершенной судебной системы, нужно обязательно предусмотреть предохранительные меры от возможных ошибок.

"Мы, в частности, говорили о том, что рассмотрение таких дел обязательно судом присяжных, по случайной выборке назначенным. И если суд присяжных признает виновным, то будет вынесен такой приговор, он не может приводиться в исполнение в течение года, пока Верховный суд с новым составом суда присяжных, совершенно другим, не пересмотрит ещё раз. И если он вердикт поддержит, тогда решение принимает. В любом случае, мы понимаем, что сейчас это не законотворческий процесс, а, скорее, общественная дискуссия", - пояснил лидер фракции "Справедливая Россия".

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.