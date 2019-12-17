Лукашенко может войти в историю объединителем, заявил Жириновский

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России есть огромный интерес к интеграции с Белоруссией, а белорусский президент Александр Лукашенко имеет шанс войти в историю объединителем, как Богдан Хмельницкий, считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
"Интерес есть. Все в России уважают белорусов. Мы не считаем, что это что-то чужое или странное, это самое близкое. Поэтому я уверен, что мы все будем счастливы, когда объявим, что у нас одно большое государство. И чтобы белорусы имели там самое почетное место, сами решали все вопросы местные. Просто в Москве будет координация, допустим", — заявил он журналистам.
"И флаги пусть разные: русский, белорусский, Евросоюз, что угодно. В этом смысле мы должны прийти, чтобы было одно государство. У Александра Григорьевича (Лукашенко - ред.) пусть будет какой-то высокий пост, но оно одно, понимаете? Чтобы мы все понимали, как семья. Вот есть родственник, но он не член семьи? Как к нему относиться? Как бюджет делить?" — сказал Жириновский.
Он пояснил, что имеет в виду отсутствие границ и полное признание документов друг друга.
"Мы ставим вопрос уже не про границы таможенного союза, а пространства, пусть у нас будет неограниченное пространство от Владивостока до Бреста. Ни границ, ни таможни, все действует - дипломы, удостоверения, все. И объявить, что это наше большое новое государство. Но права на местах все, какие хотите, пусть все останется, никто не должен ничего блокировать. Александр Григорьевич может войти в историю, как Богдан Хмельницкий, воссоединитель. Разве было плохо в Российской империи и Советском Союзе? Два мощнейших государства", — подчеркнул он.
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Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт".
В начале декабря премьер-министры двух стран провели переговоры в Сочи, на следующий день переговоры прошли на уровне президентов. В результате несогласованными остались восемь отраслевых "дорожных карт", сообщал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Новая встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге (в рамках неформального саммита ЕАЭС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем Лукашенко не исключал, что ему еще придется после 20 декабря встретиться с Путиным, чтобы расставить точки над "i" в отношениях в сфере экономики. Также он говорил о целесообразности своей встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить некоторые вопросы экономических отношений.