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Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
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РИА Новости

Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве

21:33 17.12.2019 (обновлено: 02:03 18.12.2019)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСтолкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
Столкновения протестующих с полицией у здания Верховной рады Украины в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя стычки между полицейскими и митингующими около здания Верховной рады в Киеве, заявил, что "это не путь цивилизованной страны".
Несколько акций прошли во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны. Позднее сообщалось, что их отпустили.
Зеленский отметил, что уважает мнения украинцев по реформам и власти прислушиваются к предложениям. "Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны", - написал Зеленский на странице в Facebook во вторник.
Также он считает, что для лучшей жизни украинцы "должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе". "И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - сказал глава государства.
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Кроме того, украинский президент подчеркнул, что власти прислушиваются к народу, поэтому "вносят между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами".
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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