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Органы опеки обратятся в суд для лишения прав родителей из Гатчины
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РИА Новости

Органы опеки обратятся в суд для лишения прав родителей из Гатчины

21:29 17.12.2019
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© СК РФСледственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
© СК РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Родителей детей из Гатчины, в чьем доме обнаружили арсенал оружия, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, могут лишить родительских прав, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее СУСК РФ по Ленинградской области сообщил о возбуждении уголовных дел после того, как в частном доме многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Сообщалось, что шесть детей в возрасте от 7 до 17 лет помещены в Гатчинскую районную больницу. Отмечалось, что ни у кого из детей нет документов и регистрации, они не посещали местные учреждения образования.
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"Сейчас дети в больнице, завтра после обследования психолого-медико-педагогической комиссии будет понятно, какая помощь нужна каждому из детей, будут приглашены специалисты. Двоим старшим, уже совершеннолетним, помогут с работой. В отношении отца и мамы органы опеки планируют выйти в суд по вопросу ограничения или лишения родительских прав, в отношении них будут назначены необходимые экспертизы", - сказала Кузнецова журналистам.
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Обнаружение арсенала с оружием в доме под ПетербургомАнна КузнецоваЛенинградская областьГатчинский районГатчинаПроисшествия
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