Органы опеки обратятся в суд для лишения прав родителей из Гатчины

"Сейчас дети в больнице, завтра после обследования психолого-медико-педагогической комиссии будет понятно, какая помощь нужна каждому из детей, будут приглашены специалисты. Двоим старшим, уже совершеннолетним, помогут с работой. В отношении отца и мамы органы опеки планируют выйти в суд по вопросу ограничения или лишения родительских прав, в отношении них будут назначены необходимые экспертизы", - сказала Кузнецова журналистам.