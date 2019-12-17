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Таиланд хочет купить еще два SSJ100 в бизнес-версии
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РИА Новости

Таиланд хочет купить еще два SSJ100 в бизнес-версии

21:30 17.12.2019 (обновлено: 21:32 17.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Таиланд заявляет о намерении приобрести еще два лайнера SSJ100 в бизнес-версии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Они заявляют дополнительно еще парочку - может, возьмут. Скорее всего, в бизнес-комплектации", - сказал Мантуров.
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Королевские ВВС Таиланда эксплуатируют самолеты SSJ100 с июля 2016 года. Сейчас в парке ВВС три таких самолета. Поставка SSJ100 в бизнес-версии осуществляется по результатам тендера, выигранного ГСС в 2014 году. Воздушные суда используются для перевозки первых лиц государства и высшего командования Таиланда как по стране, так и за ее пределы. Самолеты, поставленные в 2016 году Королевским ВВС Таиланда, стали первыми SSJ100 в бизнес-версии, которые были приобретены зарубежным заказчиком.
SSJ100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
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Денис МантуровSukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФРоссияТаиландЭкономика
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