Таиланд хочет купить еще два SSJ100 в бизнес-версии

Королевские ВВС Таиланда эксплуатируют самолеты SSJ100 с июля 2016 года. Сейчас в парке ВВС три таких самолета. Поставка SSJ100 в бизнес-версии осуществляется по результатам тендера, выигранного ГСС в 2014 году. Воздушные суда используются для перевозки первых лиц государства и высшего командования Таиланда как по стране, так и за ее пределы. Самолеты, поставленные в 2016 году Королевским ВВС Таиланда, стали первыми SSJ100 в бизнес-версии, которые были приобретены зарубежным заказчиком.