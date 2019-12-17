Михаил Боярский признался, что стал "ворчливым и озлобленным"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Народный артист России Михаил Боярский, которому 26 декабря исполняется 70 лет, признался, что стал "ворчливым и озлобленным" человеком, который не воспринимает современный мир.
"Радости (в жизни – ред.) всегда одни и те же, а вот раздражения прибавилось. Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом. Я оказался консерватором… Мне безумно жалко того, что мы потеряли, и я никак не соглашаюсь с тем, что происходит сегодня, по крайней мере, в театре", - сказал он журналистам.
Артист добавил, что ему трудно воспринять современные тенденции в искусстве, как и влияние новых технологий на жизнь и человеческие отношения в целом. "Я ориентируюсь на своих родителей, они для меня основной авторитет", - отметил он.
Как сообщалось, театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приурочит к юбилею Михаила Боярского премьеру водевиля-мелодрамы в двух действиях "В этом милом старом доме" по пьесе Алексея Арбузова.