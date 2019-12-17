Михаил Боярский признался, что стал "ворчливым и озлобленным"

"Радости (в жизни – ред.) всегда одни и те же, а вот раздражения прибавилось. Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом. Я оказался консерватором… Мне безумно жалко того, что мы потеряли, и я никак не соглашаюсь с тем, что происходит сегодня, по крайней мере, в театре", - сказал он журналистам.