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2019-12-17T21:58+0300
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Тимошенко предрекла Украине африканский голод
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РИА Новости

Тимошенко предрекла Украине африканский голод

19:20 17.12.2019 (обновлено: 21:58 17.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украину ждет голод, если власти примут законопроект о продаже земель, заявила бывший премьер-министр, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112. Украина".
Политик уверена, что при открытии рынка земли сельхозугодья страны быстро скупят транснациональные корпорации.

"Эта земля будет скуплена большими монополиями. Не имеет значения — будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения", — заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что земля превратится в спекулятивный товар, перейдет во владение корпораций, которые не будут выпускать экологически чистый товар.
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"Они будут засыпать землю химикатами — как, мы видим, во всем мире происходит. И они будут торговать сырьем", — добавила депутат.
По словам Тимошенко, такое положение дел угрожает Украине голодом. Она привела в пример Мадагаскар, где сельхозугодья были проданы транснациональным корпорациям, после чего страна оказалась в лидерах по доле голодающего населения.

"Мы, украинцы, останемся без земли, без продуктов питания — так, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути", — пояснила Тимошенко.

Верховная рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Также собственниками сельхозугодий смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Но их обяжут продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 2024 года.
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