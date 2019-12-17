Кузнецова оценила работу совета по повышению качества медпомощи детям

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова дала высокую оценку работе совета при уполномоченном по вопросам повышения качества медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, а также по другим темам, касающимся здоровья детей, сообщается во вторник на официальном сайте омбудсмена.

Согласно сообщению, на заседании общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка Кузнецова подвела итоги работы совета за год и поблагодарила его за активную работу, поддержку и участие в проектах омбудсмена.

"Уполномоченный дала высокую оценку работе совета над вопросом содействия повышению качества медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, питания в школах, в том числе инициативам по профилактике йододефицита у детей, по теме реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование в очной форме, отметив, что у родителей должен быть выбор, как обучать ребенка", - говорится в сообщении.

Кузнецова также отметила положительную динамику в работе над содержанием документов, активизацию групп по актуальным направлениям и оперативность реакции на вновь возникающие вызовы. Омбудсмен добавила, что в следующем году будет продолжена реализация плана десятилетия детства.