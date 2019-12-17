Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T19:14+0300
https://ria.ru/20191217/1562503387.html
Володин назвал страны, которые "тянут ПАСЕ в прошлое"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156049/91/1560499197_0:0:2788:1569_1036x0_80_0_0_88a9d8332bce26652dedc58ccfe3cdba.jpg
РИА Новости

Володин назвал страны, которые "тянут ПАСЕ в прошлое"

19:14 17.12.2019
573
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Страны Прибалтики, Польша, Грузия и Украина тянут Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в прошлое, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В ПАСЕ есть представители ряда стран, которые, мне кажется, настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое", - заявил Володин в ходе встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Среди таких государств спикер Госдумы назвал страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину. "Они хотят жить за счет кого-то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя. Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия - за счет поставок в Россию своего вина", - считает Володин.
Он напомнил о провокациях в Грузии, которые произошли во время участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. "В зал ворвались националисты и начали кричать, что русские захватили их парламент. Началась потасовка, потом митинги. И наша делегация практически была под угрозой. Мы смогли их эвакуировать. Но приглашение было от руководства Грузии", - сказал он.
Валентина Матвиенко
Вчера, 16:34
Матвиенко оценила вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
"Должны быть принесены хотя бы элементарные извинения", - считает Володин.
Паскье в свою очередь выразила надежду на то, что отношения между Россией и Грузией вернутся в мирное русло.
"Господин председатель, мы с большим вниманием следим за развитием отношений России и Грузии, и мы надеемся, что эти отношения смогут вернуться в мирное русло, русло нормальных отношений", - ответила председатель ПАСЕ.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцки
Вчера, 14:20
Слуцкий отметил вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
Летом этого года инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Вчера, 17:00
Россия снова играет полноправную роль в ПАСЕ, заявила глава Ассамблеи
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
2510102
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеПрибалтикаВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыГрузияВ мире
Рекомендуем
Таможенник на российско-украинской границе
Россия дополнила санкционный список в отношении граждан Украины
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко предрекла Украине африканский голод
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Газодобывающее предприятие на Украине
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ надеется на активную работу России в ассамблее
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР
Конверт с долларовыми купюрами
Власти Аргентины хотят пополнить бюджет за счет "налога на доллар"
Логотип ОБСЕ
В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп США прокомментировал резолюцию конгресса по геноциду армян
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала призыв к отказу Sputnik и RT в аккредитации
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше заявили, что из-за судебной реформы страна может покинуть ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
00:30Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Лента новостейМолния