Володин назвал страны, которые "тянут ПАСЕ в прошлое"

"В ПАСЕ есть представители ряда стран, которые, мне кажется, настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое", - заявил Володин в ходе встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Среди таких государств спикер Госдумы назвал страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину. "Они хотят жить за счет кого-то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя. Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия - за счет поставок в Россию своего вина", - считает Володин.

Он напомнил о провокациях в Грузии, которые произошли во время участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. "В зал ворвались националисты и начали кричать, что русские захватили их парламент. Началась потасовка, потом митинги. И наша делегация практически была под угрозой. Мы смогли их эвакуировать. Но приглашение было от руководства Грузии", - сказал он.

"Должны быть принесены хотя бы элементарные извинения", - считает Володин.

Паскье в свою очередь выразила надежду на то, что отношения между Россией и Грузией вернутся в мирное русло.

"Господин председатель, мы с большим вниманием следим за развитием отношений России и Грузии, и мы надеемся, что эти отношения смогут вернуться в мирное русло, русло нормальных отношений", - ответила председатель ПАСЕ.

Летом этого года инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.