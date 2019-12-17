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Новости Подмосковья
2019-12-17T19:11+0300
https://ria.ru/20191217/1562503274.html
Строительство тоннеля на станции Баковка МЦД-1 завершат в 2020 году
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РИА Новости

Строительство тоннеля на станции Баковка МЦД-1 завершат в 2020 году

19:11 17.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры садятся в поезд Московского центрального диаметра
Пассажиры садятся в поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Тоннель на станции Баковка МЦД-1 с подземным вестибюлем с выходами к Вокзальному тупику и улице Привокзальной построят в следующем году. Работы ведутся ОАО "РЖД". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на департамент транспорта Москвы.
Строительство конкорса, пассажирского распределительного зала с отдельными выходами на платформы, на станции Сетунь также завершится в 2020 году. Конкорс и тоннель возводят, чтобы разделять потоки пассажиров к отдельным входам и выходам, а также для комфорта.
Проезд на МЦД-1 и МЦД-2 можно оплачивать картами "Тройка", "Стрелка-Тройка" или пользоваться льготами по социальным картам. В течение 90 минут пассажиры МЦД могут бесплатно пересесть на метро и МЦК. Для этого нужно валидировать проездные или социальные карты на вход и выход со станций МЦД.
На МЦД есть три тарифные зоны. В "Центральной" зоне проезд стоит 38 рублей. Границы "Центральной" зоны МЦД-1 – между станциями Марк и Сетунь, МЦД-2 – между станциями Волоколамская и Остафьево. За этими станциями начинается зона "Пригород", где одна поездка стоит 45 рублей и также есть бесплатная пересадка на МЦК, метро и на МЦД.
За границами МЦД начинается "Дальняя" зона. Здесь стоимость поездки складывается из стоимости действующего билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.
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