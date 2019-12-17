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Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат
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РИА Новости

Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат

19:08 17.12.2019
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил во вторник, что его партия не планирует вызывать дополнительных свидетелей на процесс по импичменту президенту Дональду Трампу.
Ранее лидер демократов Чак Шумер потребовал вызвать четырех свидетелей, включая бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни.
"Если демократы в палате представителей представили такое несущественное дело с такими недостатками, то судья и присяжные не обязаны это исправлять в сенате", - заявил Макконнелл, которого цитирует агентство Рейтер.
"Бросаться на амбразуру и отчаянно искать пути к вердикту "виновен" - это не дело сената", - сказал Макконнелл.
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Ранее Белый дом отказался разрешить высокопоставленным чиновникам выступить на процессе по импичменту, который организовали демократы в палате представителей. В частности, палате было отказано в явке Мика Малвейни, а уже бывший сотрудник администрации Джон Болтон заявил, что придет на слушания только в том случае, если его обяжет к этому суд.
Демократы, у которых большинство в палате представителей, намерены на этой неделе проголосовать по вопросу об импичменте Трампу по обвинению в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. После этого должен быть проведен процесс в сенате, где роль судьи отводится главе Верховного суда Джону Робертсу, а присяжных - полный состав сената. Для импичмента в сенате требуется две трети голосов, но располагающие простым большинством республиканцы не намерены отстранять Трампа от власти.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Мик МалвейниИмпичмент Дональда ТрампаЧак ШумерМитч МакконнеллДональд ТрампСенат СШАВ мире
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