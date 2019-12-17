Ленобласть вошла в число госзаказчиков с высокой степенью прозрачности

"Национальный рейтинг прозрачности закупок" составляется негосударственным исследовательским аналитическим центром и является одним из объективных индикаторов состояния экономики. Рейтинг позволяет в динамике увидеть состояние системы государственных, муниципальных и корпоративных закупок и выступает дополнительным стимулом к повышению качества принимаемых управленческих решений.

"Результаты этого рейтинга для региона очень важны, так как позволяют эффективно оценить расходование денежных средств, показать прозрачность процессов закупок и уровень конкуренции. В свою очередь, конкурентная среда среди поставщиков дает толчок к развитию бизнеса в области, к добросовестному исполнению государственных контрактов", – привели в пресс-службе комментарий первого заместителя председателя регионального правительства, председателя комитета финансов Романа Маркова.

В пресс-службе пояснили, что рейтинг прозрачности – это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка. Рейтинг разделен на шесть секций участников по типу осуществления размещения. Каждая секция представляет собой рейтингование участников по пяти уровням прозрачности (гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая), характеризующим зрелость и качество закупочных процессов. Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок, уровни базовой и низкой прозрачности – область отрицательных оценок. Источниками данных для проведения исследования являются Единая информационная система в сфере закупок, официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые непосредственно участниками.