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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-17T18:51+0300
https://ria.ru/20191217/1562502535.html
Ленобласть вошла в число госзаказчиков с высокой степенью прозрачности
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РИА Новости

Ленобласть вошла в число госзаказчиков с высокой степенью прозрачности

18:51 17.12.2019
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© Depositphotos / GaudiLabОфис
Офис
© Depositphotos / GaudiLab
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Ленинградская область вошла в число государственных заказчиков регионального уровня с высокой степенью прозрачности согласно "Национальному рейтингу прозрачности закупок", создание в регионе понятной и конкурентной системы выбора поставщика для осуществления госзакупок дает толчок к развитию бизнеса, сообщил РИА Новости представить пресс-службы обладминистрации.
"Национальный рейтинг прозрачности закупок" составляется негосударственным исследовательским аналитическим центром и является одним из объективных индикаторов состояния экономики. Рейтинг позволяет в динамике увидеть состояние системы государственных, муниципальных и корпоративных закупок и выступает дополнительным стимулом к повышению качества принимаемых управленческих решений.

"Результаты этого рейтинга для региона очень важны, так как позволяют эффективно оценить расходование денежных средств, показать прозрачность процессов закупок и уровень конкуренции. В свою очередь, конкурентная среда среди поставщиков дает толчок к развитию бизнеса в области, к добросовестному исполнению государственных контрактов", – привели в пресс-службе комментарий первого заместителя председателя регионального правительства, председателя комитета финансов Романа Маркова.

В пресс-службе пояснили, что рейтинг прозрачности – это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка. Рейтинг разделен на шесть секций участников по типу осуществления размещения. Каждая секция представляет собой рейтингование участников по пяти уровням прозрачности (гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая), характеризующим зрелость и качество закупочных процессов. Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок, уровни базовой и низкой прозрачности – область отрицательных оценок. Источниками данных для проведения исследования являются Единая информационная система в сфере закупок, официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые непосредственно участниками.
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