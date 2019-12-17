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Ленинградская область
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Семьи новорожденных в 2020 году в Ленобласти получат подарки
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РИА Новости

Семьи новорожденных в 2020 году в Ленобласти получат подарки

18:48 17.12.2019
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Семьи малышей, появившихся на свет в 2020 году и зарегистрированных в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области, получат специальные наборы "Подарок новорожденному", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, постановление о порядке проведения акции "Подарок новорожденному", утверждено губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Согласно документу, вручение подарков начнется с 1 марта 2020 года, при этом право на получение таких наборов будет у семей всех детей, рожденных с 1 января 2020 года, при предъявлении свидетельства о рождении и паспорта родителя.

"Акция распространяется на семьи с новорожденными детьми, один из родителей (единственный родитель) которых имеет место жительства в Ленинградской области и (или) если местом рождения ребенка является Ленинградская область при условии государственной регистрации рождения ребенка на территории региона", - сказал собеседник агентства.

В состав подарочного набора входят байковое одеяло, пеленки, клеенка, боди с длинным и коротким рукавом, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, а также светоотражатели на коляску. Выдача подарочных комплектов детских принадлежностей семьям с новорожденными детьми будет организована в органах ЗАГС и МФЦ.
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