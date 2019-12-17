Семьи новорожденных в 2020 году в Ленобласти получат подарки

По его словам, постановление о порядке проведения акции "Подарок новорожденному", утверждено губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Согласно документу, вручение подарков начнется с 1 марта 2020 года, при этом право на получение таких наборов будет у семей всех детей, рожденных с 1 января 2020 года, при предъявлении свидетельства о рождении и паспорта родителя.