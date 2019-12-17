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Россия дополнила санкционный список в отношении граждан Украины
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РИА Новости

Россия дополнила санкционный список в отношении граждан Украины

18:55 17.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Морев / Перейти в фотобанкТаможенник на российско-украинской границе
Таможенник на российско-украинской границе
© РИА Новости / Валерий Морев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство России дополнило список физических лиц Украины, в отношении которых вводятся санкции, это следует из соответствующего постановления кабмина.
Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, в санкционный список добавлены девять граждан Украины.
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Вчера, 16:47
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Первого ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента России о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. Санкции коснулись физических и юридических лиц Украины. Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.
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Ситуация на УкраинеСанкции России против УкраиныДмитрий МедведевПравительство РФРоссияУкраинаЭкономика
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