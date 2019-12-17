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Квентин Тарантино передумал снимать продолжение "Звездного пути"
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РИА Новости

Квентин Тарантино передумал снимать продолжение "Звездного пути"

19:31 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино заявил в интервью изданию Consequence of Sound, что хочет уйти из "Звездного пути".
"Мне кажется, я все-таки уйду из этого проекта, но я еще не обсудил этот вопрос с представителями Paramount Pictures", - ответил режиссер на вопрос о том, станет ли "Звездный путь" одним из 10 фильмов, которые он собирался снять перед завершением карьеры.
"Иногда мне кажется, что фильм "Однажды в Голливуде…" будет моим последним, таким образом, я снял с себя обязательство выступить с каким-то значительным высказыванием", - добавил режиссер.
Он пояснил, что пока не знает, что будет дальше снимать, но намекнул, что, возможно, его десятый фильм будет не очень крупным проектом.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКвентин Тарантино
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