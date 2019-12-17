Квентин Тарантино передумал снимать продолжение "Звездного пути"

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино . Режиссер Квентин Тарантино заявил в интервью изданию Consequence of Sound, что хочет уйти из "Звездного пути".

"Мне кажется, я все-таки уйду из этого проекта, но я еще не обсудил этот вопрос с представителями Paramount Pictures", - ответил режиссер на вопрос о том, станет ли "Звездный путь" одним из 10 фильмов, которые он собирался снять перед завершением карьеры.

"Иногда мне кажется, что фильм "Однажды в Голливуде…" будет моим последним, таким образом, я снял с себя обязательство выступить с каким-то значительным высказыванием", - добавил режиссер.