Квентин Тарантино передумал снимать продолжение "Звездного пути"

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино заявил в интервью изданию Consequence of Sound, что хочет уйти из "Звездного пути".
"Мне кажется, я все-таки уйду из этого проекта, но я еще не обсудил этот вопрос с представителями Paramount Pictures", - ответил режиссер на вопрос о том, станет ли "Звездный путь" одним из 10 фильмов, которые он собирался снять перед завершением карьеры.
"Иногда мне кажется, что фильм "Однажды в Голливуде…" будет моим последним, таким образом, я снял с себя обязательство выступить с каким-то значительным высказыванием", - добавил режиссер.
Он пояснил, что пока не знает, что будет дальше снимать, но намекнул, что, возможно, его десятый фильм будет не очень крупным проектом.