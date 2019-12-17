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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
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РИА Новости

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

18:16 17.12.2019 (обновлено: 19:41 17.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, два лидера обсудили ситуацию в Ливии и продолжение взаимодействия по Сирии.
В пресс-службе Кремля отметили, что президенты, в частности, затронули "вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния".
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Путин и Эрдоган поддержали посреднические усилия ООН и Германии для прекращения вооруженного конфликта и возобновления мирного диалога.
"Отмечена готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Помимо этого, главы государства "обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке" республики.
Президенты отметили важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками.
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В администрации Эрдогана, в свою очередь, подчеркнули, что, помимо Ливии и Сирии, президенты обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана, которая должна пройти 8 января, предварительно, в Стамбуле. Поводом для нее станет запуск газопровода "Турецкий поток". В Кремле отметили, что президенты, вероятно, используют эту возможность, чтобы продолжить обсуждение наиболее актуальных вопросов.
Как заявил РИА Новости министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара планирует провести отдельную встречу с участием России наряду с саммитом по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.
Комментируя это заявление, Песков отметил, что конкретных планов проведения такого саммита пока нет, но подобный визит может появиться в графике "весьма оперативно".
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Владимир ПутинЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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