Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

В пресс-службе Кремля отметили, что президенты, в частности, затронули "вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния".

Путин и Эрдоган поддержали посреднические усилия ООН и Германии для прекращения вооруженного конфликта и возобновления мирного диалога.

"Отмечена готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо этого, главы государства "обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке" республики.

Президенты отметили важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками.

В администрации Эрдогана, в свою очередь, подчеркнули, что, помимо Ливии и Сирии, президенты обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана, которая должна пройти 8 января, предварительно, в Стамбуле. Поводом для нее станет запуск газопровода "Турецкий поток". В Кремле отметили, что президенты, вероятно, используют эту возможность, чтобы продолжить обсуждение наиболее актуальных вопросов.

Как заявил РИА Новости министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара планирует провести отдельную встречу с участием России наряду с саммитом по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале.