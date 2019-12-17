Путин обсудил с Эрдоганом стабилизацию обстановки в Идлибе

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом договорённости по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Лидеры также обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договорённостей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками", - говорится в сообщении.