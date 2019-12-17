Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T18:12+0300
https://ria.ru/20191217/1562501253.html
Путин обсудил с Эрдоганом стабилизацию обстановки в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/65/1560086522_0:170:3037:1878_1036x0_80_0_0_a92bfd2591afbfb5a84d0bdc2df856ec.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с Эрдоганом стабилизацию обстановки в Идлибе

18:08 17.12.2019 (обновлено: 18:12 17.12.2019)
212
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом договорённости по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Лидеры также обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договорённостей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Вчера, 12:33
Песков рассказал о запланированных встречах Путина и Эрдогана
101001
Обсудить 0
Война в СирииВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2" могут достроить в течение месяца, считают в ФРГ
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 октября 2017
Президент Хорватии пообещала гражданам зарплату в восемь тысяч евро
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Борисов и Асад обсудили контроль над месторождениями нефти в Сирии
Сотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве
После столкновений у здания Верховной рады завели уголовное дело
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше заявили, что из-за судебной реформы страна может покинуть ЕС
Во время демонстрации в Париже, Франция
В Париже радикалы устроили беспорядки в ходе манифестации
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по гумпомощи САР
Разведение сил в Донбассе
В ОБСЕ сообщили, когда согласуют участки разведения сил в Донбассе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп США прокомментировал резолюцию конгресса по геноциду армян
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Логотип ОБСЕ
В ОБСЕ рассказали, какими видят местные выборы в Донбассе
Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев
Россия и Китай обсудят обновление соглашения о безвизовых поездках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
Лента новостейМолния