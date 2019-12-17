В Киеве протестующие у здания Рады начали расходиться

Сотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве

Сотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве

КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Митинги возле здания Митинги возле здания Верховной рады Украины , в том числе против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, продолжаются, но участники протестов начали расходиться, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько акций проходят во вторник у здания Верховной рады в Киеве , в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Ранее у здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны.

Немногочисленный митинг против открытия рынка земли продолжается, его участники держат флаги националистической партии "Свобода". На сцене перед митингующими периодически выступают партийные лидеры. Они рассказывают участникам акции о "тяжелых последствиях" для Украины в случае открытия рынка земли. Организаторы протеста призывают людей стоять до тех пор, пока законопроект о рынке земли не будет снят с рассмотрения Рады. Несмотря на это, участники митинга начали постепенно расходиться.

Рядом на площади Конституции параллельно проходит митинг собственников нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией. Они требуют сделать "доступной растаможку автомобилей". Участники этого протеста заявили о намерении находиться у здания Рады до среды. Однако участники этой акции также постепенно расходятся.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии ослабили охрану общественного порядка в центральной части Киева, в том числе возле здания украинского парламента. При этом здание Рады остается по-прежнему в оцеплении силовиков. На площади Конституции у здания парламента дежурят несколько пожарных автомобилей и машин скорой помощи.

Ситуация в центре Киева спокойная. Движение автотранспорта по улице Грушевского, возле Рады, проходит в обычном режиме.