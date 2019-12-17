Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T18:07+0300
https://ria.ru/20191217/1562501206.html
В Киеве протестующие у здания Рады начали расходиться
https://cdn23.img.ria.ru/images/156250/08/1562500855_0:64:1893:1128_1036x0_80_0_0_2b94eb58cdbd7b4c0741d8bf6985d3a3.jpg
РИА Новости

В Киеве протестующие у здания Рады начали расходиться

18:07 17.12.2019
1853
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве
Сотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве
КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Митинги возле здания Верховной рады Украины, в том числе против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, продолжаются, но участники протестов начали расходиться, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько акций проходят во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Ранее у здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны.
Участники митинга против продажи земли возле здания Верховной Рады в Киеве
Вчера, 17:30
Верховная рада отменила вечернее заседание
Немногочисленный митинг против открытия рынка земли продолжается, его участники держат флаги националистической партии "Свобода". На сцене перед митингующими периодически выступают партийные лидеры. Они рассказывают участникам акции о "тяжелых последствиях" для Украины в случае открытия рынка земли. Организаторы протеста призывают людей стоять до тех пор, пока законопроект о рынке земли не будет снят с рассмотрения Рады. Несмотря на это, участники митинга начали постепенно расходиться.
Рядом на площади Конституции параллельно проходит митинг собственников нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией. Они требуют сделать "доступной растаможку автомобилей". Участники этого протеста заявили о намерении находиться у здания Рады до среды. Однако участники этой акции также постепенно расходятся.
Сотрудник полиции, пострадавший во время акции протеста у здания Верховной рады в Киеве
Вчера, 16:48
В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады
Полицейские и бойцы Национальной гвардии ослабили охрану общественного порядка в центральной части Киева, в том числе возле здания украинского парламента. При этом здание Рады остается по-прежнему в оцеплении силовиков. На площади Конституции у здания парламента дежурят несколько пожарных автомобилей и машин скорой помощи.
Ситуация в центре Киева спокойная. Движение автотранспорта по улице Грушевского, возле Рады, проходит в обычном режиме.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 15:05
В Раде закрыли заседание парламента для консультаций по рынку земли
110011
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Один из авторов исследования работает с двухфотонным микроскопом, используемым для регистрации активности клеток в мозге мыши
Опровергнута теория зрительной коры мозга, за которую дали нобелевку
Корова на пастбище на острове Ольхон в Иркутской области
Для экологии корова опаснее автомобиля, считают в "Лукойле"
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко предрекла Украине африканский голод
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 октября 2017
Президент Хорватии пообещала гражданам зарплату в восемь тысяч евро
Омск
Мальчика из Омска, стоявшего на гречке, временно отправят в интернат
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Газодобывающее предприятие на Украине
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Иконки приложений на экране смартфона
Названы самые популярные приложения десятилетия
Акция протеста возле Верховной Рады переросла в потасовку с полицией
Опубликовано видео беспорядков в центре Киева
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР заявил о продолжении курса на интеграцию с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
Лента новостейМолния