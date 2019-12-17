Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T21:39+0300
https://ria.ru/20191217/1562499939.html
Для экологии корова опаснее автомобиля, считают в "Лукойле"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155901/58/1559015846_0:202:3013:1897_1036x0_80_0_0_b7c7302845d83ef5fd045207a18601fb.jpg
РИА Новости

Для экологии корова опаснее автомобиля, считают в "Лукойле"

18:08 17.12.2019 (обновлено: 21:39 17.12.2019)
6502
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкКорова на пастбище на острове Ольхон в Иркутской области
Корова на пастбище на острове Ольхон в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Корова, выделяя большое количества метана в сутки, вредит климату сильнее, чем автомобиль со своими выхлопами, считает вице-президент, совладелец "Лукойла" Леонид Федун.
"Вот, например, конец XIX века. Знаете, какая была самая экологическая проблема и катастрофа, которая ожидала мир? Это лошади. В Нью-Йорке по прогнозам к 2030 году должно было быть пару миллионов лошадей. Когда лошадь выделает 20 килограммов отходов. … Но появился автомобиль, который превратил лошадь из эксплуатируемого животного в домашнего любимца. Есть один из сценариев, что то же самое произойдет и с коровой", - сказал Федун на презентации прогноза компании до 2035 года.
Автомобиль
11 сентября, 14:02
Экологи составили рейтинг загрязняющих атмосферу автопроизводителей
"Вы знаете, что корова выделяет парниковых газов больше, чем автомобиль? Слышали кто-нибудь? Думаю - нет, по той просто причине, что это говорить не модно, автомобиль - модно. Есть фермеры, которые выйдут на улицы и блокируют подход к Европарламенту", - заявил миллиардер.
По его словам, каждая корова выделяет также 20 килограммов метана в сутки. "А метан в 27 раз сильнее влияет на климат, чем СО2. И, скажем, такие компании, которые предлагают веганские котлеты - это реальный удар по парниковым газам, и мы ожидаем, что их распространение в ближайшие 30 лет приведет к тому, что эмиссия парниковых газов сократится … на 10-15%", - продолжил топ-менеджер.
"Сегодня девять десятых всего зерна, которое производится в мире, идет на корм скота и из съеденного килограмма только 10% передается потребителю, все остальное идет выхлопом в атмосферу. … Поэтому, неслучайно, такие компании по распространению веганских котлет … - это борьба с глобальным потеплением", - добавил он.
Покупатель в автосалоне
7 декабря, 11:18
Этикетка энергоэффективности. В РФ введут новый документ на авто
По оценкам "Лукойла", мировой автопарк легковых автомобилей к 2035 году вырастет с текущих 1,1 миллиарда единиц до 1,8 миллиарда единиц. Наибольший прирост будет наблюдаться в Китае. Также компания посчитала, что если брать в качестве примера топливную структуру энергетики США, один электромобиль за весь свой жизненный цикл производит на 25% меньше CO2, чем аналогичный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Одним из возможных направлений развития экологически чистого транспорта являются автомобили на водородном топливе, отмечает "Лукойл".
Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году 175 странами, оно предполагает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть. Цель России до 2030 года - сокращение выбросов таких газов до 70-75% от уровня 1990 года при условии максимального учета поглощающей способности лесов.
Акция протеста против изменеия климата в Лондоне
14 декабря, 08:00
Убить миллиард коров и уволить миллионы людей, чтобы спасти Землю
152911375
Обсудить 10
Леонид ФедунЛУКОЙЛРоссияЭкологияЭкономика
Популярные комментарии
Не знал, что навоз страшнее выхлопных газов. Может тогда коров и говядину запретить и заставить людей питаться нефтью? А может этот деятель покажет на своём примере всю пользу от его слов. Навоз можно переработать в удобрение, приносящее пользу. А выхлопы?
17 декабря, 18:17
invisibleworld
1700000
Рекомендуем
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Строительство газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 рассказала о сроках строительства "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский возвращает на место похищенный фрагмент Челябинского метеорита
Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Один из авторов исследования работает с двухфотонным микроскопом, используемым для регистрации активности клеток в мозге мыши
Опровергнута теория зрительной коры мозга, за которую дали нобелевку
Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
"О, мой мозг": новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко предрекла Украине африканский голод
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР заявил о продолжении курса на интеграцию с Россией
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
00:33В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
Лента новостейМолния