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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-17T17:42+0300
https://ria.ru/20191217/1562499361.html
Более 14 тысяч детей получат новогодние подарки от главы КЧР
https://cdn22.img.ria.ru/images/156249/95/1562499587_0:35:2805:1613_1036x0_80_0_0_4502cf96fae58a9777dc560a27a4c451.jpg
РИА Новости

Более 14 тысяч детей получат новогодние подарки от главы КЧР

17:42 17.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНовогодний подарок
Новогодний подарок
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ЧЕРКЕССК, 17 дек – РИА Новости. Более 14 тысяч детей из всех городов и районов Карачаево-Черкессии получат новогодние подарки главы республики.
Приобретены новогодние подарки для учащихся нулевых и первых классов, а также для детей-сирот. Более 8500 "сладких" подарков будут направлены по учреждениям образования всех районов республики.
Еще 3300 подарков получат дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных многодетных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, достигшие успехов в учебе, спорте.
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16 декабря, 16:43Карачаево-Черкесская Республика
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По традиции в Карачаево-Черкесии пройдут новогодние елки главы республики и централизованное новогоднее представление для 200 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всем участникам новогодних представлений будут также вручены "сладкие" подарки.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесск
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