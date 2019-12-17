Более 14 тысяч детей получат новогодние подарки от главы КЧР

ЧЕРКЕССК, 17 дек – РИА Новости. Более 14 тысяч детей из всех городов и районов Карачаево-Черкессии получат новогодние подарки главы республики.

Приобретены новогодние подарки для учащихся нулевых и первых классов, а также для детей-сирот. Более 8500 "сладких" подарков будут направлены по учреждениям образования всех районов республики.

Еще 3300 подарков получат дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных многодетных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, достигшие успехов в учебе, спорте.

По традиции в Карачаево-Черкесии пройдут новогодние елки главы республики и централизованное новогоднее представление для 200 детей с ограниченными возможностями здоровья.