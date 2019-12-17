Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-17T17:18+0300
https://ria.ru/20191217/1562498958.html
Школы КЧР до 2024 года обеспечат интернетом и новым оборудованием
https://cdn21.img.ria.ru/images/102367/45/1023674527_0:115:3236:1935_1036x0_80_0_0_532814d0c7ab40bb3a5d5e44c14b9c02.jpg
РИА Новости

Школы КЧР до 2024 года обеспечат интернетом и новым оборудованием

17:18 17.12.2019
20
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтаршеклассники с планшетами
Старшеклассники с планшетами
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Старшеклассники с планшетами
ЧЕРКЕССК, 17 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" все школы до 2024 года будут обеспечены скоростным интернетом и оснащены современным оборудованием, сообщает пресс-служба главы республики.
В текущем году уже семь образовательных организаций республики обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и оснащены современным оборудованием.
В 2020 году еще 77 образовательных организаций, в 2022 году –55 образовательных организаций республики будут обеспечены высокоскоростным подключением к Интернету и оснащены современным оборудованием.
Остальные образовательные учреждения республики будут обеспечены всем необходимым до 2024 года.
Ученики на занятиях. Архивное фото
16 декабря, 16:19Карачаево-Черкесская Республика
В 2020 году в КЧР стартует программа "Земский учитель"
000000
Обсудить 0
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскОбразование - Общество
Рекомендуем
Студенты во время лекции
ГД приняла в I чтении проект о трудоустройстве иностранных студентов
Совещание в Роструде
Роструд стал одним из самых прозрачных ведомств в сфере госзакупок
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин посоветовал депутату Булавинову перечитать учебник этики
Офис компании Яндекс в Москве
В "Яндекс.Учебнике" появятся уроки географии
Вид города Минска
В Минске обсудили работу Молодежной палаты при Парламентском Собрании
Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила вклад главы ПАСЕ в возвращение России в Ассамблею
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР прокомментировал законопроект Зеленского по децентрализации
Снимок центральной части Млечного Пути, сделанный инструментом HAWK-I на телескопе ESO VLT в чилийской пустыне Атакама
Астрономы обнаружили древнюю звездную вспышку в центре нашей галактики
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Жители Ленобласти смогут получить справку ПФР онлайн
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев проведет переговоры с членами палаты лордов 20 декабря
Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев
Россия и Китай обсудят обновление соглашения о безвизовых поездках
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона считает, что КНДР продолжит испытания ракет
Барнаул
В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора 21 декабря
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
В Ленобласти дан старт Году памяти и славы и Году победителей
Дилявер покажет новогоднее шоу Лео и Тиг в поисках Нового года
"Дилявер" покажет новогоднего шоу "Лео и Тиг в поисках Нового года"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
Лента новостейМолния