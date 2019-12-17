Школы КЧР до 2024 года обеспечат интернетом и новым оборудованием

ЧЕРКЕССК, 17 дек – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" все школы до 2024 года будут обеспечены скоростным интернетом и оснащены современным оборудованием, сообщает пресс-служба главы республики.

В текущем году уже семь образовательных организаций республики обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и оснащены современным оборудованием.

В 2020 году еще 77 образовательных организаций, в 2022 году –55 образовательных организаций республики будут обеспечены высокоскоростным подключением к Интернету и оснащены современным оборудованием.