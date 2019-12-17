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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-17T17:12+0300
https://ria.ru/20191217/1562498619.html
Добыча природного газа в КНР в 2019 году превысила 170 млрд кубометров
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РИА Новости

Добыча природного газа в КНР в 2019 году превысила 170 млрд кубометров

17:12 17.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем добычи природного газа в Китае в 2019 году превысил 170 миллиардов кубометров, сообщили в понедельник на Всекитайском рабочем совещании по энергетике в Пекине.
Годовые объемы добычи природного газа в Китае увеличивались более чем на 10 миллиардов кубометров ежегодно в течение 3-х лет, сообщили на совещании.
Вновь подтвержденные запасы природного газа в Китае в 2019 достигли 1,4 триллиона кубометров, что на 68% больше по сравнению с прошлым годом.
В 2020 году Китай намерен расширять освоение месторождений газа, активизировать строительство систем производства, поставки, хранения и сбыта природного газа, а также совершенствовать добычу нефти и другие ключевые технологические инновации, отмечено на совещании.
Шанхай
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