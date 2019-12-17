Добыча природного газа в КНР в 2019 году превысила 170 млрд кубометров

МОСКВА, 17 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем добычи природного газа в Китае в 2019 году превысил 170 миллиардов кубометров, сообщили в понедельник на Всекитайском рабочем совещании по энергетике в Пекине.
Годовые объемы добычи природного газа в Китае увеличивались более чем на 10 миллиардов кубометров ежегодно в течение 3-х лет, сообщили на совещании.
Вновь подтвержденные запасы природного газа в Китае в 2019 достигли 1,4 триллиона кубометров, что на 68% больше по сравнению с прошлым годом.
В 2020 году Китай намерен расширять освоение месторождений газа, активизировать строительство систем производства, поставки, хранения и сбыта природного газа, а также совершенствовать добычу нефти и другие ключевые технологические инновации, отмечено на совещании.