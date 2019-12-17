Добыча природного газа в КНР в 2019 году превысила 170 млрд кубометров

Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР

Годовые объемы добычи природного газа в Китае увеличивались более чем на 10 миллиардов кубометров ежегодно в течение 3-х лет, сообщили на совещании.

Вновь подтвержденные запасы природного газа в Китае в 2019 достигли 1,4 триллиона кубометров, что на 68% больше по сравнению с прошлым годом.