Глава ДНР заявил о продолжении курса на интеграцию с Россией

ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что интеграционные процессы с Россией не противоречат минским договоренностям.

"После встречи "нормандской четверки" мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг... Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева... Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат минским соглашениям", - сказал Пушилин в ходе совместного брифинга с главой ЛНР Леонидом Пасечником

Ранее власти ДНР неоднократно заявляли, что республика держит курс на интеграцию с Россией. Как отмечал Пушилин, в Донецке нацелены на дальнейшее усиление этих процессов.

Лидеры стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.