Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T18:00+0300
https://ria.ru/20191217/1562497945.html
Глава ДНР заявил о продолжении курса на интеграцию с Россией
https://cdn25.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:172:2897:1801_1036x0_80_0_0_5cd0a0ffadf1b9794db375eb240df62b.jpg
РИА Новости

Глава ДНР заявил о продолжении курса на интеграцию с Россией

16:58 17.12.2019 (обновлено: 18:00 17.12.2019)
10896
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что интеграционные процессы с Россией не противоречат минским договоренностям.
"После встречи "нормандской четверки" мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг... Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева... Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат минским соглашениям", - сказал Пушилин в ходе совместного брифинга с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Ранее власти ДНР неоднократно заявляли, что республика держит курс на интеграцию с Россией. Как отмечал Пушилин, в Донецке нацелены на дальнейшее усиление этих процессов.
Лидеры стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:37
Зеленский продолжает политику Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
184101220
Обсудить 4
Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Добро пожаловать в Россию!
17 декабря, 17:49
uuai36
53010014
Сначала референдум в России надо провести.
17 декабря, 18:36
Oleg Oleg
1111005
Рекомендуем
Глава ЛНР Леонид Пасечник
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в "нормандском формате"
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Россия расширила санкции против граждан и товаров с Украины
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Строительство газопровода Северный поток-2
СМИ узнали, что ФРГ ждет скорых санкций против "Северного потока — 2"
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Метадон, изъятый в аэропорту Внуково
В Таджикистане объяснили происхождение задержанного в России метадона
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Путин и Меркель обсудили итоги "нормандского саммита"
Подсветка Большого театра после реконструкции
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады заявил, что проклинает бандеровскую власть
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Сверхзвуковой бомбардировщик сел на грунт под Астраханью
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе комплексы РЭБ силовиков
Директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский возвращает на место похищенный фрагмент Челябинского метеорита
Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
00:38На форум "Армия-2020" пригласят 133 министра обороны
00:34Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
Лента новостейМолния